Татарстанцев приглашают принять участие в форуме «Живые инклюзивные практики»

Татарстанцев приглашают принять участие в федеральном форуме «Живые инклюзивные практики», который объединит свыше 500 специалистов, чья деятельность направлена на поддержку людей с инвалидностью и развитие инклюзии, сообщают организаторы.

«Участниками могут стать представители некоммерческого сектора государственных и культурных учреждений, а также руководители ведущих инклюзивных проектов и гражданские активисты с инвалидностью, возраст — от 18 лет», — уточняется в сообщении.

Желающие принять участие в форуме должны пройти регистрацию на сайте https://incforum.ru/.

Форум состоится с 22 по 25 сентября в Самаре в оффлайн и онлайн форматах.

«Очная часть Форума пройдет в исторической части города Самары на базе гостиничного комплекса, который отвечает всем требованиям безбарьерной среды и рекомендациям Роспотребнадзора. Благодаря онлайн-формату в мероприятии смогут принять участие люди с самыми сложными формами инвалидности, ранее не принимавшие участие в форумных кампаниях», — отмечают организаторы.