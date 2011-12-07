В День республики в Челнах вместо салюта покажут старый фильм

Замруководителя исполкома автограда Рамиль Халимов сообщил, что День города и совмещенный с ним День республики проведут в этот раз без фейерверка.

На пресс-конференции Халимов отметил, что так в целях недопущенния большого скопления людей, распределив праздничные мероприятия по районам, администрация города решила позаботиться о безопасности челнинцев.

В этом году праздник организуют на 6 открытых площадках города – в парке «Сидоровский», на набережной Тукая, ипподроме, площади «Азатлык», бульваре Энтузиастов и в парке Победы. Майдан из данного списка на этот раз исключен.

Завершится праздник в 18:30 В это время под открытым небом начнется показ фильма Владимира Попкова «Узнай меня», который кино снимали в Набережных Челнах в 1979 году.

На кадрах киноленты можно узнать город по автозаводу и площади перед ДК «Энергетик». Кроме, в фильм вошли сцены, на которых видны строящийся белый город и празднование Сабантуя.