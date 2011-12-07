Застрявшие в Афганистане студенты казанских вузы вернутся на учебу в сентябре

Афганских студентов казанских вузов планируется начать вывозить в столицу Татарстана в сентябре. Российское посольство приступило к формированию списков учащихся. Об этом «Казанским ведомостям» рассказал гендиректор благотворительного фонда мусульман Рустем Хабибуллин.

«Желающих очень много. Девочки-студентки плачут, говорят, что очень хотят вернуться в свои институты. <…> Студенты даже готовы сами за свои билеты заплатить. Некоторые говорят „верните нам наши документы“. Потому что почти все страны вывезли своих студентов, даже ЮАР и Кения», — утверждает он.

Ситуация в Афганистане с каждым днем становится все хуже. Сейчас там не работают финансовые институты, обесценивается валюта, а продукты питания сильно дорожают. Поэтому многие хотят быстрее покинуть страну, подчеркнул он.

«Студенты боятся расправы от талибов. Не только они, но и их семьи, родственники могут пострадать. Многие ушли от семей, просят у нас помощи. Они сильно испуганы. Говорят: „Если мы дома останемся, радикалы могут прийти к нам домой и расправиться со всеми“. <…> Надо сохранить жизни студентов, ведь потом уже ничего нельзя будет сделать», — подытожил собеседник издания.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Афганистане застряли около полусотни студентов казанских вузов.

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