Без стрельбы и мини-юбок: что думают афганцы о приходе талибов*

На протяжении нескольких десятилетий Афганистан изнуряла гражданская война между террористическим движением «Талибан»* и отрядами «Северного альянса» — объединения ряда полевых командиров северного Афганистана, сформировавшееся в 1996 году, по факту — военное крыло правительства страны.

Несмотря на то, что противостояние длится уже достаточно давно и с различной интенсивностью, нынешняя ситуация в Афганистане как никогда накалена. В середине августа этого года талибы* заняли Президентский дворец в столице страны — Кабуле, объявив себя новым правительством и заявив о долгожданном окончании войны.

О том, что сейчас происходит в стране и что там будет завтра, «Казанским ведомостям» рассказали афганцы и эксперты. Сходится ли их мнение и что ждут они от прихода талибов* — читайте в нашем материале.

«Все сразу закрыли, все боялись»

Смена власти потрясла местных жителей. Никто не ожидал, что все произойдет именно так. В первые дни «переворота» люди не понимали, что будет завтра, а самое главное — чего ожидать от талибов*, делится руководитель «Единства Афганистана» Асефи Мухаммад Шариф. «Когда власть сменилась, все люди были в панике. Все магазины, отели, общественные места, бизнес — все сразу закрыли, все боялись», — рассказывает он.

С приходом талибов*, жители страны не могли даже предсказать развитие ситуации. В первую очередь население волновало, будет ли в стране все так же, как в конце 90-х-начале 2000-х. Ведь в этот период страна как раз находилась под контролем талибов*. И воспоминания об этом времени далеко не самые светлые, объясняет Шариф.

К примеру, по его словам, тогда сильно ограничивалась свобода слова, женщин притесняли, запрещая им работать, а в некоторых районах даже просто передвигаться по улице. Согласен с ним и ветеран Афганской войны Абдулла Барьяла. Он в это время находился на территории СССР, но знает непонаслышке о жестокости талибов* в этот период.

«Тогда было очень страшно, эти люди дикие. В то время в 90-х годах талибы* убили моего родного брата. Из-за того, что он работал в службах госбезопасности. Две его дочери остались без отца», — рассказывает афганец.

В то время местные жители оказались в оковах жесткой религиозной диктатуры. Всех обязали жить по строгим законам шариата, запретив любые светские развлечения. А смертная казнь и истязания стали привычными наказаниями государства. Поставили точку правлению талибов* войска США и их союзников, начав операцию «Несокрушимая свобода». Поводом для вторжения на территорию страны стал взрыв башни-близнецов в 2001 году. В результате территории талибов* были бомбардированы с воздуха, а режим пал, отметил Абдулла.

Но сейчас ситуация совсем другая, заверяет он. В городах страны все спокойно и тихо, волнения и стычки происходят лишь в некоторых местах, но скорее стихийно и неорганизованно. В целом, страна оправляется от переворота и длительной гражданской войны. Подобное успокоение происходит в его стране чуть ли не впервые, отмечает он.

«На сегодняшний день накал страстей поутих, местным жителям ничего не угрожает. Люди возвращаются к привычному образу жизни и не боятся выйти на улицу», — говорит Абдулла.

Большинство общественных мест работает, а людей никто не притесняет. «Все магазины и супермаркеты открыты, все ходят на работу. Вне остаются только банки и те, кто работал на старое правительство. Мои родственники живут на севере, там уже все спокойно», — уверяет он.

Талибы* планируют отстаивать права женщин и ратуют за свободу СМИ

Планируемые реформы нового правительства Афганистана поражают и удивляют. Слишком уж они необычны для шариатского Востока. Новшества включают в себя свободу частных СМИ, право женщин на участие в жизни государства и общества. Правда, как и полагается организации, строго в соответствии с нормами шариата. Более того, талибы* объявили свободу наций и всеобщую амнистию, делится Шариф.

По его мнению, с приходом талибов* политическая ситуация в стране стабилизируется, а стрельба прекратится. Поэтому новой власти он искренне верит. «За последние годы было очень много препятствий для развития Афганистана. Были десятки телеканалов, развитый бизнес, духовность, культура, экономика шла вперед. Военные конфликты сильно затормозили развитие государства. Трудностей было много, но сейчас обещают, что все нормализуется», — говорит глава афганской диаспоры. По нему видно, что он настроен на лучшее и сильно воодушевлен изменениями. В рассказы о жестокости организации «Талибан»* он не верит.

Но такого мнения придерживаются далеко не все. Так, Абдулла Барьяла и его родственники настроены крайне негативно. Он уже давно обосновался в Казани и на Родине практически не бывает, но за новостями из родного Афганистана следит очень активно, особенно переживая за страну и соотечественников. К тому же там осталось много его родных и близких людей.

«Это продолжение войны еще со введения советских войск в Афганистан в 1979 году. Сначала были моджахеды, потом талибы* — все они одинаковые, они исламисты. Я четыре года воевал против них в составе советских войск. Я считаю, что война еще не закончилась. Я против „Талибана“*. Сейчас они показывают, что они будут мирные, будут дружить со всеми нациями. Я боюсь, что это неправда», — говорит ветеран.

Родственники Абдуллы в Афганистане тоже не доверяют новому правительству. А устоявшийся мир они считают зыбким и сомнительным. «Талибы* — страшные люди, образованному человеку тяжело с ними общаться. Прошло всего мало времени, посмотрим, что они будут делать дальше», — рассуждает мужчина.

«Мини-юбок точно не будет»

Крайне позитивно приход к власти талибов* видит политолог и журналист Максим Шевченко. Власть в их руках приведет страну к процветанию страны и ее развитию, чего нельзя сказать о влиянии внешних сил.

«Сорокалетняя война — это перебор, даже по меркам нашего времени. Сорок лет, с 79-го года, там непрерывно убивают людей. Сорок лет дети становятся сиротами, матери хоронят сыновей. Сорок лет иностранные державы пытаются навязать Афганистану какие-то несвойственные ему формы социального и политического бытия, использовав в геополитических играх», — делится журналист.

Шевченко неоднократно бывал в Афганистане, а времена правления талибов* он называет одними из самых продуктивных и успешных в истории страны. Вспоминая свою поездку летом 1997 года, он отмечает, что Кабул после войны с моджахедами был вторым Сталинградом. Тогда восстановиться смогли только территории, подконтрольные организации «Талибан»*.

«На территории, которая была подконтрольна движению „Талибан“*, уничтожались плантации наркотиков, которые в изобилии были на территории так называемого Северного альянса. Дороги стали свободными, проезжими, а это для Афганистана ключевой момент», — делится эксперт.

При этом нет оснований не верить словам талибов* о поддержке женщин. По мнению Шевченко, новое правительство создаст девушкам такие же права, как в ОАЭ и Саудовской Аравии. «Я вас уверяю, с женщинами в Афганистане все будет хорошо. Да, мини-юбок там не будет. И я думаю, что коротких платьев тоже там не будет. Но в остальном все будет отлично и нормально», — уверяет политолог.

Но сейчас говорить об этом рано. На данный момент Афганистан разрушен и истерзан войной. «Огромное количество сирот, огромное количество вдов. Они выиграли страшную войну. Надо им дать возможность прийти в себя, отдышаться и всячески помочь», — заверяет Шевченко.

Россия будет сотрудничать с террористами?

Приход талибов* был воспринят в мире неоднозначно, что совсем неудивительно. Организация признана террористической во многих странах мира, в том числе и в России. С приходом к власти талибов* США, Великобритания, Франция, Канада и другие страны Запада стали срочно эвакуировать своих сотрудников из Афганистана. В то время как Россия освобождать здания дипкорпуса пока не планирует.

Наше посольство работает в Кабуле в штатном режиме, так как талибы гарантировали безопасность всем дипломатическим миссиям, объясняет МИД РФ. При этом Россия готова сотрудничать с новой властью, но пока ее не признала. Но, скорее всего, в ближайшем времени этого точно не произойдет, считает доцент КФУ, политолог Виктор Сидоров.

«Москва не торопится признавать нынешнее правительство, потому что непонятен исход. „Талибан“* не контролирует территорию полностью, к „Талибану“* возникает вопрос легитимности. В первую очередь нужен внутриафганский диалог и по итогам этого диалога формирование легитимного правительства. Только потом можно говорить о признании или непризнании», — объясняет эксперт.

Зато сами афганцы верят в абсолютную дружбу между Россией и Афганистаном. «У России и Афганистана давние добрососедские отношения, поэтому, я думаю, сотрудничество будет продолжаться», — подтверждает позицию МИДа Асефи Шариф.

С ним же согласен и Абдулла Барьяла. «Россия и Афганистан давние соседи и друзья, они не будут воевать в любом случае», — говорит он.

При этом политолог Сидоров в стабильность и мир в Афганистане не верит. «Процессы, которые сейчас там будут идти, это и гражданская война, и партизанская война, которые теперь надолго. Вечные конфликты внутри, вечные зоны нестабильности», — поделился эксперт.

Но такая ситуация вряд ли помешает России. Усиление террористов не подорвет безопасность страны, а радикальные идеи не распространятся на весь мир. «Что касается исламской радикальной идеи, то это довольно маргинальные идеи. Они никогда не будут популярны среди очень широких масс людей», — уверен политолог.

*Запрещенная в РФ террористическая организация



