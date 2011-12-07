Укрепление берега с захоронениями в Камском Устье обойдется в 200 млн рублей

На предотвращения оползней и обрушения холма с захоронениями в Камском Устье необходимо 200 млн рублей. Осуществить эти работы планируют на деньги из федерального бюджета. Об этом корреспонденту «Казанских ведомостей» рассказал глава Камско-Устьинского района РТ Наиль Вазыхов.

«У нас был проект по укреплению берега. Мы надеемся, что уже войдем в федеральную программу и укрепим эту часть. Приблизительно на укрепление нужно будет потратить около 200 миллионов рублей», — сказал Вазыхов.

По его словам, обрушения происходят каждый день. Как только эту проблему решат, на месте захоронений построят новый парк. Дата его открытия пока неизвестна.

«Мы пять лет планируем построить парк, а именно „Парк Победы“. У меня уже и документы есть, и деревья уже посадили. <…> Благоустройство идет за счет средств населения. Сами жители проявляют активность», — подытожил собеседник издания.

Сотрудники правоохранительных органов Татарстана уже изъяли человеческие останки с пляжа.

Напомним, недавно на территории рядом с гостиничным комплексом «Камский трофей» в Камском Устье нашли человеческие останки. Подробнее о том, как появилось кладбище в туристической зоне — читайте в нашем материале.