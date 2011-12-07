В Казани изымут дом и дачный участок для строительства дублера Горьковского шоссе

Власти столицы Татарстана изымут дачный участок и дом под строительство дублера Горьковского шоссе. Об этом говорится в сборнике документов.

«Изъять путем выкупа для муниципальных нужд земельный участок площадью 452,0 квадратных метров м по адресу: Кировский район, сдт „Пролетарий“, участок 14 и дом площадью 21,1 квадратных метров по адресу: снт „Пролетарий“, дом 14», — говорится в сообщении.

Кроме этого, для строительства дороги изымут еще 262 земельных участка.

Напомним, что на протяжении всей трассы будут установлены шумозащитные экраны, а также наружное освещение.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что на строительство дороги направят около 800 млн рублей.