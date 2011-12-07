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А почему Казань не может быть родиной слонов?

«Казань - родина слонов» - так неожиданно и интригующе называется выставка работ замечательного казанского художника Альфрида Шаймарданова, которая открылась несколько дней назад в Москве, в Музее русского лубка и наивного искусства.
Для Альфрида Шаймарданова 2018 год оказался очень богатым на знаменательные события. В январе состоялась большая персональная выставка его работ в Национальной галерее «Хазинэ», расположенной в Казанском кремле. В мае Альфрид организовал выставку художников, работающих в жанре наивной живописи. Этот проект был посвящен 100-летию памяти классика наивного искусства, грузинского художника Нико Пиросмани. Конец августа - начало осени ознаменовались открытием сразу двух персональных выставок Альфрида Шаймарданова в Москве. Первая выставка прошла в галерее Творческого союза художников России. А после ее закрытия у москвичей и гостей столицы появилась возможность увидеть картины казанского художника в Музее русского лубка и наивного искусства.Уже много лет Альфрид - друг редакции «Казанских ведомостей». Мы поздравляем художника с таким успехом. Новых картин и новых достижений!
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