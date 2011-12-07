Студентку из Казани, утонувшую на Бали, похоронят в поселке Васильево 28 февраля. Об этом в своих соцсетях рассказала подруга девушки.

«Прощание с Авелиной состоится 28 февраля на кладбище в поселке Васильево ориентировочно в 13.30 — 14.00», — написала она

Друзья также поблагодарили всех неравнодушных, откликнувшихся на их беду.

Напомним, Авелина Назарова отдыхала на Бали в компании друзей. Во время купания, девушку накрыло волной и унесло в море. Когда ее вытащили, она уже была мертва.

Вопрос с доставкой тела Авелины решали ее друзья. Страховка на репатриацию тела у девушки есть, но получить ее можно только после того, как судмедэксперты проведут вскрытие тела. Затем компания должна будет решать, подходит ли случай под страховой.

Поэтому друзья решили транспортировать тело девушки за свой счет. Всего на это потребовалось около 700 тыс. рублей, которые собрали общими усилиями.