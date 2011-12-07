Ученики азнакаевской школы №7 просят вернуть учителя труда, уволенного за пьянство

В Азнакаево ученики просят директора школы № 7 вернуть в школу трудовика, уволенного за пьянство. Такая информация появилась в социальных сетях.

26 февраля дети посетили преподавателя, который после скандала находился в больнице из-за давления.

«Вот такое важное для всех нас дело сделали сегодня ученики азнакаевской школы № 7 и их родители — они навестили в больнице своего любимого учителя труда Радика Гарипова. Да, того самого видео с которым выложили в интернет. Эти ребята — ученики Радика Шамилевича, они очень привязаны к нему, мальчишки сами захотели навестить учителя и поддержать его», — сказано в записи, опубликованной в группе в «ВКонтакте».

Автор поста просит директора школы «понять и простить» бывшего преподавателя, а также «дать шанс учителю на восстановление доброго имени».

Напомним, учитель труда пришел на урок в пьяном виде. Ученики засняли его на видео и выложили в сеть.