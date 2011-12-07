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В «Нижнекамскнефтехиме» Азат Бикмурзин покинул пост генерального директора

Новым гендиректором «Нижнекамскнефтехима» назначен Айрат Сафин.

Сегодня в Нижнекамске состоялось внеплановое заседание Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим». Причиной его собрания стало решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора Азата Бикмурзина. Это связано с его переходом на другую работу. Об этом сообщает пресс-служба НКНХ.

Заседание состоялось под руководством председателя Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим», генерального директора АО «ТАИФ» Руслана Шигабутдинова. Члены Совета директоров поблагодарили Бикмурзина за многолетнюю плодотворную работу в НКНХ. А затем сообщили о вступлении на должность нового гендиректора Айрата Сафина. Ранее он занимал пост директора завода этилена ПАО «Казаньоргсинтез».

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