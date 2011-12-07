В каких храмах Казани проведет пасхальные службы митрополит Кирилл

С 27 апреля и до 2 мая митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл проведет службы в храмах Казани. В ночь с 1 на 2 мая, в праздник Светлого Христова Воскресения владыка возглавит службу в Благовещенском соборе Казанского Кремля.

Митрополит Кирилл 28 апреля совершит литургию преждеосвященных даров в казанском поселке Дербышки, в Успенском храме. Служба начнется в 9.00.

29 апреля, в день воспоминания тайной вечери, служба пройдет в Благовещенском соборе. Владыка Кирилл совершит литургию святителя Василия Великого. Начало в 9.00.

В пятницу, 30 апреля, в 14.00 митрополит Казанский и Татарстанский проведет вечерню с выносом плащаницы Спасителя в Казанско-Богородицком монастыре, а в 17.00 в Благовещенском соборе состоится утреня с чином погребения Спасителя.

В субботу, 1 мая, владыка Кирилл возглавит литургию в Казанско-Богородицком монастыре которая начнется в 8.00. В ночь на 2 мая в праздник Светлого Христова Воскресения митрополит Кирилл проведет Пасхальные богослужения в Благовещенском соборе. В 23.30 пройдет полунощница, в 23.55 начнется крестный ход, а в 00.00 — Пасхальная заутреня.

Кроме того, в воскресенье, 2 мая, владыка возглавит пасхальную вечерню и встречу Благодатного огня в Благовещенском соборе которая начнется в 16.00.

В 2020 году в связи с пандемией коронавируса в Татарстане богослужения на Пасху проходили без прихожан. Тогда митрополит Феофан призвал верующих оставаться дома. В начале апреля 2021 года владыка Кирилл в разговоре с ИА «Татар-информ» заявил, что храмы будут открыты.

«Храмы будут открыты при соблюдении всех социальных норм, которые нужно соблюдать в период развития таких болезней», — сказал тогда митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.

В этом году, 2 мая к 2.00 к остановке «Центральный стадион» в Казани будут поданы 8 автобусов для верующих, которые отвезут их во все районы города, а остановки будут по требованию.

Транспорт направится:

В Дербышки.

В Азино-1 через Советскую площадь. Второй автобус поедет через Гвардейскую.

На остановку «10-й микрорайон» по улицам Танковая, Академика Парина, Дубравная.

В Мирный.

В Ново-Савиновский район до остановки «Роддом».

В Авиастроительный район до остановки «Ленинградская».

В Кировский район до Горьковского шоссе.