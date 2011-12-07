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В Татарстане сократились долги по зарплате еще почти на 3,5 миллиона рублей

В Татарстане продолжается работа с предприятиями и организациями-должниками по заработной плате.

В ходе совместной деятельности Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ, органов местного самоуправления, контрольно-надзорных, правоохранительных и налоговых органов предприятия-должники погашают задолженности по заработной плате перед своими работниками, сообщает пресс-служба Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ.

Например, ООО «Агроидея» Лениногорского района расплатилось по долгам с 112 работниками. Общая сумма выплаченного долга составила 3 миллиона 413 тысяч рублей.

КВ
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