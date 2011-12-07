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К Дню знаний подарки вручили первоклассникам – детям сотрудников СМИ Татарстана

В этом году «первый раз в первый класс» идет 51 ребенок из семей сотрудников СМИ Республики Татарстан.

Сегодня, в преддверии 1 сентября, в Республиканском агентстве по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» состоялось радостное и приятное событие для будущих первоклассников, чьи папы и мамы трудятся в татарстанских средствах массовой информации. Детям в торжественной обстановке вручили «профессиональные» подарки – школьные ранцы с необходимыми учебными принадлежностями. Кстати, в числе ребят, получивших поздравления – и дочь нашего коллеги, сотрудницы «Казанских ведомостей», ответственного секретаря Эльвиры Балканской – первоклассница Амелия Балканская. Поздравляем!   

Первоклашек тепло приветствовали руководитель агентства Айдар Салимгараев и генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков. После вручения подарков состоялось чаепитие с любимыми сладостями детворы.  

В этом году «первый раз в первый класс» идет 51 ребенок из семей сотрудников СМИ Республики Татарстан.   

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