К Дню знаний подарки вручили первоклассникам – детям сотрудников СМИ Татарстана

Сегодня, в преддверии 1 сентября, в Республиканском агентстве по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» состоялось радостное и приятное событие для будущих первоклассников, чьи папы и мамы трудятся в татарстанских средствах массовой информации. Детям в торжественной обстановке вручили «профессиональные» подарки – школьные ранцы с необходимыми учебными принадлежностями. Кстати, в числе ребят, получивших поздравления – и дочь нашего коллеги, сотрудницы «Казанских ведомостей», ответственного секретаря Эльвиры Балканской – первоклассница Амелия Балканская. Поздравляем!

Первоклашек тепло приветствовали руководитель агентства Айдар Салимгараев и генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков. После вручения подарков состоялось чаепитие с любимыми сладостями детворы.

В этом году «первый раз в первый класс» идет 51 ребенок из семей сотрудников СМИ Республики Татарстан.