На обновление ливневых стоков в Челнах потребуется 2,5 млрд рублей

В Набережных Челнах планируют построить девять локальных очистных сооружений. На это городу потребуется 2,5 млрд рублей.

Сообщается, что к решению проблемы ливневой канализации уже подключились Президент Татарстана Рустам Минниханов и мэр Челнов Наиль Магдеев.

По словам замдиректора Управления контроля качества жилищно-коммунальных и транспортных услуг Айрата Насыбуллина, в 2020 году им удалось получить 203 млн на строительство пруда ливневой канализации в Замелекесье. После чего добавил, что 50% уже освоено, а до 18 декабря объект в эксплуатацию должен быть сдан.

Только на разработку проектно-сметной документации придется заплатить 114 млн рублей. На само же строительство девяти очистных сооружений потребуется еще 2,5 миллиарда. Автоград рассчитывает на федеральную программу «Оздоровление Волги».