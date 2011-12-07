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На обновление ливневых стоков в Челнах потребуется 2,5 млрд рублей

Только на разработку проектно-сметной документации придется заплатить 114 млн рублей.

В Набережных Челнах планируют построить девять локальных очистных сооружений. На это городу потребуется 2,5 млрд рублей.

Сообщается, что к решению проблемы ливневой канализации уже подключились Президент Татарстана Рустам Минниханов и мэр Челнов Наиль Магдеев.

По словам замдиректора Управления контроля качества жилищно-коммунальных и транспортных услуг Айрата Насыбуллина, в 2020 году им удалось получить 203 млн на строительство пруда ливневой канализации в Замелекесье. После чего добавил, что 50% уже освоено, а до 18 декабря объект в эксплуатацию должен быть сдан.

Только на разработку проектно-сметной документации придется заплатить 114 млн рублей. На само же строительство девяти очистных сооружений потребуется еще 2,5 миллиарда. Автоград рассчитывает на федеральную программу «Оздоровление Волги».

КВ
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