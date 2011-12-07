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Афганские студенты казанских вузов не пострадали во время теракта в Кабуле

Вчера в аэропорту Кабула прогремел взрыв, который унес десятки невинных жизней.

Студенты казанских вузов не пострадали во время теракта в Афганистане. Об этом «Казанским ведомостям» рассказал гендиректор благотворительного фонда мусульман Рустем Хабибуллин.

«Во вчерашних терактах российские студенты не пострадали. Казанские в том числе», — сообщил собеседник издания.

Напомним, что трагедия произошла вчера, серия взрывов прогремела в районе аэропорта в Кабуле. После прихода к власти движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) оттуда массово вывозят иностранцев.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали о том, что студенты казанских вузов вернутся на учебу в столицу Татарстана в сентябре, сейчас ведется формирование списков. В Афганистане застряло полсотни студентов, который они не могут его покинуть.

Подробнее о том, что происходит в Афганистане и что об этом думают эксперты читайте в нашем материале. 

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