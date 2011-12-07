Казань заняла в топе городов-лидеров по близости школ к жилым домам

Исследователи проанализировали 15 городов-миллионников по степени близости школ и детских садов к жилым зонам. В пятерке городов по среднему расстоянию от домов до школ Казань заняла четвертое место (284 метра), уступив Москве, Санкт-Петербургу и Уфе, сообщает результаты своих исследований сервис 2ГИС.

Столица Татарстана заняла второе место в топе доступности детских садов до жилых зон, отметившись результатом в 191 м. Первое место в топе занял Санкт-Петербург. Среднее расстояние от домов до детсадов в Питере составило 177 метров. На третьем месте оказался Челябинск.

А вот по близости музыкальных школ к домам Казань заняла первую строчку в рейтинге. Расстояние от образовательного заведения в столице РТ составляет в среднем 674 м.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что Казань заняла лидирующую позицию в топе благоустроенных парков и скверов России.