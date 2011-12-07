В Челнах замдиректору медколледжа, задержанной за взятки, продлили домашний арест

В Набережных Челнах суд продлил домашний арест замдиректору медколледжа на два месяца, сообщают «Челнинские известия».

Ранее в Челнах суд избрал меру пресечения для директора медицинского колледжа 67-летней Светланы Вахитовой. Женщину и ее дочь обвиняют в получении взятки и превышении должностных полномочий.

Напомним, что при обыске у Светланы Вахитовой следователи нашли и изъяли расписки о передаче денег на сумму 18 миллионов рублей, а также наличные деньги — около 2 миллионов рублей.

Дочь бывшего директора Гульнара Закирова была посредником в получении взятки в 120 тысяч рублей. Она пробудет под домашним арестом до 30 октября.

Во время заседания обвиняемая и ее защита просила суд разрешить прогулки с 14 до 16 часов, но в этом им отказали.