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В Татарстане изготовят почти 3 млн бюллетеней для выборов в Госдуму

Бланки будут на двух языках — татарском и русском.

Члены Центральной избирательной комиссии Татарстана утвердили текст избирательных бюллетеней для голосования на выборах в Госдуму. В этом году будет изготовлено около 3 млн бланков для голосования. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК Татарстана. 

«Избирательные бюллетени будут изготовлены на двух языках: русском и татарском, напечатают их на белой бумаге с защитной тангирной сеткой разных цветов для голосования по федеральным спискам и одномандатным округам», — отметили в пресс-службе.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что на сентябрьских выборах в Госдуму будет работать видеонаблюдение.

КВ
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