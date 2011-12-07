В Татарстане изготовят почти 3 млн бюллетеней для выборов в Госдуму

Члены Центральной избирательной комиссии Татарстана утвердили текст избирательных бюллетеней для голосования на выборах в Госдуму. В этом году будет изготовлено около 3 млн бланков для голосования. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК Татарстана.

«Избирательные бюллетени будут изготовлены на двух языках: русском и татарском, напечатают их на белой бумаге с защитной тангирной сеткой разных цветов для голосования по федеральным спискам и одномандатным округам», — отметили в пресс-службе.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что на сентябрьских выборах в Госдуму будет работать видеонаблюдение.