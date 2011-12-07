Стоит ли вводить дуэльный кодекс в современной России?

Автор законопроекта - депутат от ЛДПР Сергей Иванов - в пояснительной записке указал, что предпосылками для принятия подобного закона можно считать участившиеся случаи публичных вызовов на дуэли государственными или муниципальными служащими граждан, высказывающих отличную точку зрения по тому или иному вопросу. Отдельной статьи в законопроекте были удостоены журналисты, которых предлагается вызывать на дуэли за оскорбительные статьи.Признаться, сложно представить, что в современном государстве может быть принят закон, допускающий разрешение конфликтов столь варварским способом. Тем не менее еще двести лет назад во многих обществах, считающих себя цивилизованными, обычай дуэли продолжал практиковаться так же, как, например, в Средневековье. Порой это порождало трагические ситуации, временами - комические. Редакция «КВ» предлагает ознакомиться с несколькими из них.Пушкин - жертва?Конечно, хочется начать с наиболее известной всем российским гражданам дуэли, произошедшей между солнцем русской поэзии Александром Пушкиным и Жоржем де Геккерном, более известным как Дантес. В недавнем разговоре в одной довольно интеллигентной компании я с ужасом обнаружил, что очень и очень многие россияне имеют размытые, а то и ложные представления об этом событии. В частности, многие считают поэта жертвой, некоторые и вовсе ошибочно считают, что Пушкин выстрелил в воздух, не желая навредить противнику. Впрочем, прежде чем перейти к этой истории, нужно разобраться в картине тех лет.Дуэльный кодексСтоит отметить, что часть заблуждений не возникла бы, будь современные россияне чуть более знакомы с дуэльным кодексом тех лет. Так, нередко приходится слышать, что дуэли на пистолетах того времени - чистой воды фикция, дескать, из такого оружия попасть вообще сложно. Крайне спорное утверждение. Да, при дистанции в 40 шагов попасть из кремневого пистолета XVII - XVIII веков непросто, но опытный стрелок может поразить цель и в таких обстоятельствах. Впрочем, менее искусный дуэлянт, желая непременно закончить дело кровью, имел право потребовать стреляться с куда меньшего расстояния - 20 шагов или менее.Минимальная дистанция стрельбы определялась барьером, который устанавливался на расстоянии 10 шагов между дуэлянтами. Промахнуться с такого расстояния довольно сложно. При этом, если соперник дуэлянта промахнулся, разрешалось вызвать противника к барьеру. Согласитесь, это очень похоже на обычное хладнокровное убийство.Впрочем, далеко не каждый вызов на дуэль заканчивался кровью. Перед началом поединка секунданты (выставляемые поединщиками свидетели) обязательно должны были предложить сторонам примирение. Нередко на этом дело и заканчивалось. Считается, что именно для этого существовало правило, запрещающее немедленное проведение дуэли сразу после ссоры: к моменту поединка гнев может и поостыть. Если же дуэлянты непременно хотели сатисфакции, но все же опасались за свою жизнь, они могли выбрать максимальную дистанцию стрельбы, сведя риск к минимальному. Поводом для отмены дуэли могло стать 15-минутное опоздание одного из участников, однако это означало позор для него.Литературная дуэльКстати, описание дуэли Пушкиным в поэме «Евгений Онегин» прямо указывает на то, что поэт прекрасно знал дуэльный кодекс. Главный герой произведения опаздывает на дуэль, чтобы отменить ее, рискуя быть опозоренным. Однако секундант Ленского не только не отменяет поединок, но даже не предлагает сторонам примириться. Современнику Пушкина при чтении стало бы очевидно: секундант хотел, чтобы поединок состоялся, потому что для слуги участие в дуэли, пусть и в качестве секунданта, престижно и почетно. Современного читателя может удивить, почему Онегин не стреляет в воздух, раз он не желает смерти друга. Опять же, у современника Пушкина такого сомнения не возникло бы. Стрелять в воздух по кодексу может только второй стреляющий. Если же так поступает первый дуэлянт, то он обязывает противника проявить великодушие, поступив аналогичным образом. Онегин же стреляет первым, быстро и не особенно целясь. Но трагическая случайность обрывает жизнь его друга.Пушкин сражался до концаНо вернемся от дуэли литературной к реальной. Стоит заметить, что Пушкин был совсем не ангелом, в обществе его знали как задиру-бретера. За свою жизнь поэт, по разным данным, бросил от 15 до 23 вызовов на дуэли, 4 из которых состоялись. В одном из поединков с полковником Старовым Пушкин действительно сделал выстрел в воздух, но только для того, чтобы совершить еще по паре выстрелов с меньшей дистанции, считая своего противника плохим стрелком.Не слишком вяжется с образом жертвы, невольника чести? Исследователи называют различные причины дуэли с Дантесом, однако большинство из них сходятся в том, что всему виной была ревность. Впрочем, это не так важно, куда значительнее обстоятельства поединка.«Но дуэль с гением! Как же вы решились?» - «А я-то? Он мог меня убить!» Такой диалог приписывают Дантесу, когда тот уже жил во Франции. Действительно, Пушкин был явно настроен убить противника. Об этом говорит малая дистанция, назначенная дуэлянтами, а также разрешение стрелять, двигаясь к барьеру. Впрочем, Дантес оказался быстрее, ранив Пушкина в живот. Стоит отметить: очевидцы указали на то, что именно Пушкин настоял на продолжении поединка в этих обстоятельствах. Ствол его пистолета оказался забит снегом, но Дантес разрешил замену оружия, по крайней мере, так утверждают большинство исследователей. Вопреки еще одному заблуждению, поэт выстрелил в противника и ранил его, хотя и достаточно легко. Как мы видим, подобное поведение не слишком вяжется с образом миролюбивого человека. Впрочем, это нисколько не отменяет гений Пушкина. Америка могла остаться без президентаВозможно, один из наиболее известных президентов США - Авраам Линкольн - не занял бы свой пост, сложись обстоятельства иначе. Еще будучи рядовым гражданином, Честный Эйб получил вызов на дуэль. Причиной тому стали публикации в газетах пассии будущего президента Мэри Тодд. Будучи девушкой с политическими взглядами, та регулярно писала под псевдонимом статьи, которые при содействии Линкольна печатались в одной из газет Спрингфилда. Как следствие, отвечать за ее высказывания пришлось мужчине.Интересно, что в Америке тогда к правилам проведения дуэли относились куда проще, нежели в Европе, особенно в выборе оружия. Будучи человеком высоким и длинноруким, Эйб мастерски владел топором. Тем не менее, дабы выглядеть более аристократически, он выбрал для дуэли длинный кавалерийский палаш.Дуэль закончилась примирением, но многие авторы биографий Линкольна считают, что этот случай сильно повлиял на будущего президента. Так, считается, что именно после несостоявшейся дуэли он решил навсегда отказаться от личных оскорблений в политических речах.Мускулы против интеллектаМожет сложиться впечатление, что дуэль - это способ более сильного физически человека навязать свою позицию более слабому. Так бывало не всегда. Пример тому - конфликт между канцлером Германии Отто фон Бисмарком и оппозиционеромРудольфом Вирховым. Его причиной стали разногласия во взглядах на внутреннюю политику страны, в частности, размер военного бюджета, который, по мнению Вирхова, был раздут. Продолжительные колкости с обеих сторон закончились тем, что Бисмарк бросил вызов противнику.Стоит заметить, что вызов выглядел явно неравным, ведь канцлер Германии участвовал в 27 дуэлях и прекрасно владел любым оружием того времени. Однако Вирхов, будучи врачом по образованию, не растерялся. Он принял вызов, но, имея возможность выбора оружия, предложил провести поединок… на сосисках. А точнее, съесть по одной каждому дуэлянту. Правда, с одним но: одна из сосисок была бы инфицирована трихинеллой - паразитом, вызывающим смертельное заболевание. В итоге грозный Бисмарк решил, что риск слишком велик. Так что ум силу ломит.