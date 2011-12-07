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Из Казани можно будет долететь до Перми и Норильска 

Выполнение маршрутов по новым направлениям начнется со 2 октября еженедельно по субботам.

Авиакомпания NordStar открыла продажу билетов на новые рейсы из Казани в Пермь и Норильск. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

Рейсы из Казани эти города будут выполняться еженедельно по субботам. Выполнение маршрутов по новым направлениям начнется со 2 октября.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что из столицы Татарстана в Шарм-эль-Шейх запущен новый регулярный рейс. Вылеты на египетский курорт будут выполняться по средам. Перевозчиком стала авиакомпания Air Cairo.

КВ
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