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После резкой критики двух массовых концертов в Челнах власти заговорили об ужесточении ковидных ограничений

С началом пандемии в городе выявили 3,7 тыс. случаев COVID-19.

В Набережных Челнах планируют ввести ограничения на проведение массовых мероприятий. Об этом заявил мэр Автограда Наиль Магдеев.

«Пока по вакцинации мы все плохо работаем. И людей плохо убеждаем, и инструменты воздействия не применяем на тех, кто не соблюдает антиковидные меры», — отметил Наиль Магдеев.

С началом пандемии в городе выявили 3,7 тыс. случаев COVID-19. Количество обращений в госпитали не уменьшается, передают «Челнинские известия».

Напомним, 30 июня, в День молодежи в Челнах выступал Niletto. Тогда люди также подбежали вплотную к сцене, забыв про социальную дистанцию. Недовольство этой ситуацией высказал Рустам Минниханов, отметив, что все санитарно-эпидемиологические требования должны соблюдаться. 

Также на День Республики в Набережных Челнах во время выступления Jony собралось более 100 тыс. человек. Гостям праздника выдавались маски и проводился замер температуры, но никто из зрителей не соблюдал рекомендованную дистанцию.

КВ
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