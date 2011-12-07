Руководство Eclair: Никаких уведомлений о коллективном иске от Роспотребнадзора не поступало

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Руководству кафе Eclair, в котором ранее отравились посетители, не поступало никаких сообщений о коллективном иске от Роспотребнадзора. Об этом «КВ» рассказал совладелец кондитерской Денис Набиуллин.
«Никаких уведомлений о коллективном иске в Роспотребнадзор не поступало», — заявил в беседе Набиуллин.
Совладелец также сообщил, что возместил ущерб тем, кто предоставлял документы, подтверждающие факт отравления.
Напомним, что в начале сентября в Eclair отравилось 20 посетителей из-за наличия у двух сотрудников сальмонеллеза, а Роспотребнадзор РТ готовил на кафе коллективный иск.
Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что после проверки Роспотребнадзора кафе Eclair вновь возобновило свою работу.