45 новых зараженных COVID-19 в Татарстане

В Татарстане зарегистрировали 45 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил оперштаб.

«Все случаи контактные. 10 человек госпитализировано, 35 получают лечение на дому», — отмечается в сообщении.

Несовершеннолетних заболевших — двое, от 18 до 30 лет — семь заболевших, от 30 до 50 лет — 14, от 50 до 60 лет — 10, от 60 до 70 лет — семь, от 70 до 80 лет — четыре, от 80 до 90 — один.

Больше всего новых случаев зарегистрировали в Казани — 28, четыре случая — в Набережных Челнах, три случая — в Верхнеуслонском районе, два случая — в Пестречинском районе, по одному случаю — в Аксубаевском, Альметьевском, Апастовском, Буинском, Кукморском, Нурлатском, Сабинском и Тукаевском районах.

Всего, по данным на 27 октября, в Татарстане зарегистрировано 8235 случаев COVID-19, 7096 человек — выздоровели (+155 за сутки).