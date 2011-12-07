Под Казанью трое друзей в съемном доме организовали нарколабораторию

Под Казанью полицейские накрыли нарколабораторию, организованную тремя друзьями в съемном доме, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

При обыске дома, полицейские изъяли более 300 г мефедрона и около 36 г марихуаны. Здесь же находилось специальное оборудование для производства наркотиков, два травматических пистолета, кастеты и ножи.

Как выяснили правоохранители, молодые люди производили запрещенные вещества, а затем распространяли их через закладки-тайники, а оружие использовали в качестве самообороны.

Сотрудники управления наркоконтроля МВД по РТ задержали молодых людей в поселке Салмачи. Как выяснилось, злоумышленниками оказались трое раннее судимых мужчин (21, 23 и 32 лет). У одного из них при досмотре обнаружили 10 таблеток амфетамина.

Свою вину задержанные признали. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений».