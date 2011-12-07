Места хранения и ограничение скорости: Галимова назвала главные изменения в законе о самокатах

В Казани планируют предусмотреть специальные парковки для электросамокатов, а также ограничить их режим скорости. Об этом на брифинге в Кабмине рассказала руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

«Сейчас на уровне Казани [готовят] соответствующий документ, я думаю, что после того, как [он] будет утвержден и будет распространен не только на Казань, но и на все города республики. В связи с большим количеством травм от падения с самокатов, по стране есть необходимость прорабатывать вопрос [ограничений] на федеральном уровне», — сказала Галимова.

По ее словам, изменения касаются режима скорости, на которой должен передвигаться человек, нужны зоны понижения скорости, чтобы транспорт не представлял опасность для людей, и места хранения.

«Эти три основных пункта, которые прорабатываются на уровне Казани, я думаю, что эти изменения будут приняты в документах в ближайшее время», — заключила Лилия Галимова.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что власти Казани прорабатывают вопрос о запрете поездок на арендных электросамокатах для детей. Самокаты планируют настроить на вес человека — при весе менее 30 кг работать они не будут.