Чихать в диспетчерской не запрещено, или Почему электромонтерам не тесно в фургоне

Программу для ребятишек энергетики - отдел новой техники и технологий Управления и молодежный комитет КЭС - придумали разнообразную, и, судя по улыбающимся лицам детворы, эти замыслы воплотились на самой благодатной почве. Так что и ростки должны быть - те, на которые сетевики рассчитывают: знание правил электробезопасности, а также навыки обращения с электричеством.Мероприятие было организовано в рамках всероссийского фестиваля энергосбережения «Вместе ярче». Маленьких гостей встретили в Казанских электрических сетях с радостью - директор филиала Рафаиль Закиров лично проводил их в диспетчерскую Центрального РЭС, где рассказал детям о том, что такое энергетическое предприятие, пожелал в дальнейшем выбрать некоторым из них профессию энергетика. Особое внимание в мини-лекции было уделено вопросам электробезопасности: как правильно обращаться с электробытовыми приборами и вести себя возле электроустановок на улице. Диспетчер показал ребятам на мнемосхеме театр оперы и балета им. М.Джалиля и дворец-резиденцию Президента РТ, светящиеся лампочки на которых сигнализировали о том, что на этих объектах с электроснабжением все в порядке. Еще больший интерес у детей вызвал жилой дом на одной из улиц Вахитовского района, где проживает один из учеников, и возможность узнать на расстоянии и быстрее самих жителей, что в доме нет света…Предварительно детей пре­дупредили, что работа у диспетчера, который следит за тем, чтобы свет в домах не погас, очень сложная и ответственная. Поэтому разговаривать и трогать без разрешения в помещении ничего не нужно. Как и следовало ожидать, вопрос последовал незамедлительно: «Можно ли чихать, если очень захочется?» Положительный ответ устроил всех, и дети с облегчением вступили в святая святых любого электросетевого предприятия...Слушали, затаив дыхание, дети и электромонтера оперативно-выездной бригады, который рассказывал и показывал им бригадный автомобиль, укомплектованный средствами защиты и оборудованием, - своеобразную «скорую помощь» энергетиков. Вопросы продолжали сыпаться, в том числе и о том, удобно ли и не тесно ли передвигаться в фургоне. Ответ опять всех устроил - электромонтеры сидят в салоне. «Больше всего мне понравилось, - рассказала одна из третьеклассниц Алия, - что можно было залезть в фургон и примерить каски и перчатки». Толпа ребятишек, получивших разрешение на это, вмиг заполнила фургон, оттеснив лектора в дальний угол. Но поводом для обид это не стало - не каждый день дети бывают на твоем рабочем месте! В череде открытий и новых получаемых знаний полезным стало и приобретение навыков первой помощи пострадавшему от воздействия электрического тока. После инструктажа выстроилась очередь из желающих провести манипуляции на манекене: непрямой массаж сердца, искусственное дыхание. Все эти составляющие реанимации человека заставили не только запомнить последовательность действий, но и придать эмоциональный окрас действу: предметно прочувствовать, что электричество может быть очень опасным. Как отметила классный руководитель Елена Юрьевна, впервые в ее педагогической практике учащиеся смогли побывать на экскурсии в Казанских электрических сетях. Она выразила благодарность администрации предприятия и организатору за предоставленную возможность. Уникальная экскурсия очень понравилась детям и стала еще одной ступенькой на пути познания новой информации о профессиях. А итоги экскурсии подвела третьеклассница Софья: «Профессия энергетика очень сложная. Я узнала много нового: как аккуратно обращаться с электричеством и как оказать помощь человеку при несчастном случае…»