Ирина Ерофеева: Сохранение языка - необходимое условие для развития каждого народа

В 2014 году была принята государственная программа «Сохранение, изучение и развитие государственных языков Республики Татарстан и других языков в Республике Татарстан на 2014 - 2022 годы». В следующем году этот вопрос будет в зоне особого внимания.

Как рассказала председатель совета филологов и преподавателей международной образовательной акции по русскому языку в Республике Татарстан «Тотальный диктант», профессор КФУ Ирина Ерофеева, решение об объявлении Года родных языков и народного единства своевременное и очень важное. В Татарстане делается многое для изучения, сохранения и развития языков и культур представителей всех национальностей: русских, татар, чувашей, удмуртов, мордвы, марийцев и других народов, проживающих в республике. Сохранение языка - необходимое условие для развития каждого народа. Язык влияет на все сферы нашей жизни.

Грамотность - это большое преимущество. Например, при выборе сотрудника работодатель отдаст предпочтение тому, чье резюме составлено грамотно. Возможность получить хорошую работу с достойной зарплатой - это хорошая мотивация, чтобы учиться грамотно излагать свои мысли, писать без ошибок.

Уже несколько лет проводится всероссийская акция «Тотальный диктант». Акция оказалась эффективной и с каждым годом становится все популярнее. Даже организуются специальные занятия по подготовке к тотальному диктанту, где можно вспомнить правила грамматики. Причем эти занятия посещают люди разного возраста, многие приходят семьями. Некоторые готовятся самостоятельно по учебникам или находят подходящие курсы и тренинги в интернете. Результаты «Тотального диктанта» показывают, что степень грамотности татарстанцев растет.

В Татарстане большое внимание уделяется подготовке преподавателей двух государственных языков - русского и татарского. На базе института филологии и межкультурной коммуникации КФУ проводятся профессиональные конкурсы, научно-практические конференции. Эти мероприятия тоже повышают интерес к изучению родного языка.

Чтобы язык жил, развивался, важно и качество преподавания языка, литературы, и то, насколько в семье сохраняется культура слова и чтения.