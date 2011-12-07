В Татарстане с первого октября отменят электричку до Свияжска

В Татарстане с 1 октября выведут из расписания пригородные поезда до Свияжска, Йошкар-Олы, Тюрлемы. Кроме того, изменятся маршруты некоторых электричек. Об этом сообщается на сайте компании «Содружество».

«Из-за сезонного снижения пассажиропотока выводятся из расписания маршруты по четырем направлениям, а часть маршрутов изменится», — пояснили в «Содружестве».

Так из расписания выведут следующие маршруты:

С 1 октября в будние дни перестанет курсировать поезд Казань – Свияжск

С 2 октября в выходные поезд Казань – Тюрлема

С 15 октября в пятницу, субботу и воскресенье поезд Казань – Йошкар-Ола

С 16 октября в субботу, воскресенье и понедельник поезд Йошкар-Ола – Казань

С 1 октября изменится расписание электричек:

Электропоезд Казань – Вятские Поляны — отправление в 6:09, прибытие — в 9:01.

Электропоезд Кукмор – Казань — отправление в 12.06, прибытие — в 15:20.

Также с 1 октября продлят маршруты:

Электропоезд Казань —Арск — отправление в 11:02, прибытие в 12:55.

Электропоезд Арск— Казань — отправление в 16:18, прибытие в 18:05.

Ранее сообщалось, что в Татарстане изменится расписание восьми электричек.