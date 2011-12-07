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Роспотребнадзор РТ: На парковках и в лифтах нужно носить маски

Решение об ограничении работы кафе и ресторанов примут к пятнице.

Помимо общественного транспорта, такси и мест массового скопления людей маски нужно носить и на парковках, и в лифтах. Об этом заявила замруководителя Роспотребнадзора РТ Любовь Авдонина.

«Кроме мест с массовым пребыванием людей, в общественном транспорте и такси — то, что у нас на сегодня уже давно действует, — добавляется обязательное ношение масок на парковках, в лифтах. В этой части наш нормативный документ республики будет приводиться в соответствие, то есть эти изменения будут внесены», — сказала Авднина.

Что касается ограничения режима работы кафе и ресторанов, то решение по этому вопросу ведомство примет к пятнице.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор РТ рекомендовал ограничить работу заведений общепита с 23 до 6 часов, а также проведения зрелищно-массовых мероприятий. В стране был введен всеобщий масочный режим. 

КВ
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