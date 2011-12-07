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Всероссийская акция «Красная гвоздика» охватит 75 регионов страны

Доход с реализации «Красных гвоздик» пойдёт на помощь ветеранам ВОВ.

Масштабная всероссийская акция «Красная гвоздика», запущенная благотворительным фондом «Память Поколений» стартует с 27 апреля на территории РФ и продолжится до 22 июня. Символ акции (бумажный и металлический значок красной гвоздики) будет представлен в сетевых магазинах, на интернет-ресурсах, а также будет роздан волонтёрами. 

В этом году приобрести значок можно в 75 регионах страны. Помощь в распространении значков окажут активисты движения «Волонтеры Победы» и участники добровольческого движения «Серебряное волонтёрство» программы «Молоды душой». Отмечается, что вырученные средства с реализации красных гвоздик пойдут на оказание медицинской помощи ветеранам Великой Отечественной войны. Также фонд «Память Поколений» помогает госпиталям в разных уголках России с приобретением медицинского оборудования.

Прошлый год эта акция тоже не обошла стороной. Из-за условий сложившейся эпидемиологической обстановки, в Татарстане акция прошла в режиме онлайн.

КВ
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