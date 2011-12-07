Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

У татарстанцев есть возможность бесплатно проконсультироваться у экспертов по защите своих трудовых прав

Сегодня в Региональной общественной приемной «Единой России» начались тематические приемы. Депутаты Госдумы РФ и авторитетные эксперты в онлайн-формате ответят на самые актуальные вопросы по защите трудовых прав.

Открыла неделю приемов депутат Государственного Совета РТ, председатель Федерации профсоюзов РТ Елена Кузьмичева. Завтра прием проведут депутат Госдумы РФ Ольга Павлова, уполномоченный по правам человека РТ Сария Сабурская, министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова, и. о. директора ГКУ «Центра занятости г. Казани» Гульнара Филиппова.

2 июля запланированы встречи с депутатами Госдумы РФ Маратом Бариевым, Иреком Зиннуровым. 3 июля — с депутатом Госдумы РФ Айратом Фарраховым.

Как сообщает информационный центр ТРО ВПП «Единая Россия», консультации будут проходить в дистанционном режиме по телефону: 8-800-201-16-00 и Skype: Priemnayaer116.

КВ
Лента новостей