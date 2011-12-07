У татарстанцев есть возможность бесплатно проконсультироваться у экспертов по защите своих трудовых прав

Открыла неделю приемов депутат Государственного Совета РТ, председатель Федерации профсоюзов РТ Елена Кузьмичева. Завтра прием проведут депутат Госдумы РФ Ольга Павлова, уполномоченный по правам человека РТ Сария Сабурская, министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова, и. о. директора ГКУ «Центра занятости г. Казани» Гульнара Филиппова.

2 июля запланированы встречи с депутатами Госдумы РФ Маратом Бариевым, Иреком Зиннуровым. 3 июля — с депутатом Госдумы РФ Айратом Фарраховым.

Как сообщает информационный центр ТРО ВПП «Единая Россия», консультации будут проходить в дистанционном режиме по телефону: 8-800-201-16-00 и Skype: Priemnayaer116.