Треть россиян готовы потратить до 10 тысяч рублей на школьный набор

Почти треть россиян с детьми школьного возраста готовы отдать за товары к учебному году до 10 тысяч рублей. Об этом корреспонденту «Казанских ведомостей» сообщили в пресс-службе AliExpress Россия.

«Треть россиян (26%) планирует потратить на подготовку одного ребенка к школе от 5 до 10 тысяч рублей», — отметили аналитики онлайн-маркета.

Большинство россиян не экономит на школьных товарах, только 1% опрошенных отказался от школьных покупок, так как все необходимое осталось с прошлого года. Еще 21% выделит на учебные товары от 10 до 15 тысяч рублей, 26% — от 5 до 10 тысяч, а 14% — до 5 тысяч рублей.

По статистике, самая популярная категория расходов — канцелярские товары. Их будут покупать 60% респондентов. Особым спросом пользуются ручки, карандаши и другие письменные принадлежности, на втором месте — книги и развивающая литература, на третьем — товары для изобразительного искусства.

Половина опрошенных планирует выбрать новую спортивную форму, столько же — сменную обувь, 47% респондентов купят школьную форму, а 15% обновят ребенку гаджеты — ноутбук, телефон, умные часы.

Также 27% в расходы на школьный сезон включили наборы влажных салфеток и защитных масок.

Ранее «Казанские ведомости» писали, во сколько в Казани обойдется собрать школьника к учебному году.