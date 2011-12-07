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«Почетным гражданином Казани» стал Салават Фатхудинов

Помимо творческих достижений, Салават Фатхутдинов известен как благотворитель: помогает молодым талантам, многодетным семьям, детским домам и юношеским спортивным школам.

Народный артист Татарстана и Башкортостана, Заслуженный артист России, а также благотворитель и меценат, всенародно любимый певец Салават Фатхудинов удостоен звания «Почетный гражданин Казани». Чествование прошло в городской ратуше накануне Дня республики и Дня города.

Помимо творческих достижений, Салават Фатхутдинов известен как благотворитель: помогает молодым талантам, многодетным семьям, детским домам и юношеским спортивным школам. Он организатор многих масштабных мероприятий, которые направлены на благотворительность. Салават Фатхудинов в числе первых награжден высшей наградой Совета муфтиев России — орденом почета «Аль-Фахр».

Выступая с ответной благодарностью, Салават Фатхутдинов призвал не останавливаться на достигнутом:

— 60 лет — это еще не тот возраст, когда надо отдыхать. Можно сделать много дел на благо любимой республики и любимого города, — резюмировал народный артист.

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