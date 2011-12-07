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Юным гармонистам от имени Рустама Минниханова подарили 100 гармоней

Сотая гармонь будет торжественно вручена талантливому начинающему музыканту завтра, 30 августа, во время традиционного Республиканского праздника народного творчества «Уйнагыз, гармуннар!»–«Играй, гармонь!»

Как сообщила директор Республиканского центра развития традиционной культуры Алсу Мифтахова, сегодня дети, поступающие в музыкальные школы Татарстана, все выбирают для обучения гармонь, потому что это настоящий народный инструмент. Президент Татарстана Рустам Минниханов распорядился бесплатно передать 100 новых гармоней юным талантам. 99 инструментов уже были подарены, а сотая гармонь будет торжественно вручена одному из начинающих музыкантов на празднике «Играй, гармонь!».

Напомним, впервые фестиваль «Уйнагыз, гармуннар!»–«Играй, гармонь!» был проведен в 1985 году. Праздник стал традиционным. В нем принимают участие сотни гармонистов и музыкальных коллективов из всех районов Татарстана. В этом году концерт татарстанских гармонистов начнется в 11 часов на площади у театра им. Г. Камала.

КВ
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