После жалоб горожан казанский троллейбус №2 вернется на прежний маршрут

В Казани со 2 октября троллейбус № 2 будет курсировать по прежнему кольцевому маршруту. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Троллейбус начнет маршрут от улицы Академика Арбузова, далее парк Горького, станция метро «Площадь Тукая», комбинат «Здоровье», центральный стадион, ул. Декабристов — ДК Химиков, ветеринарная академия.

На линию ежедневно будут выходить семь троллейбусов, интервал движения составит до десяти минут.

«За два месяца от пассажиров поступали как положительные отзывы об измененном маршруте, так и отрицательные — жители обращались с просьбой вернуть прежнюю схему движения», — добавляют в мэрии.

Напомним, что с 1 августа троллейбус курсировал в тестовом режиме по маршруту от площади Свободы до улицы Халитова.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, в троллейбусе № 2 в тестовом режиме была введена бескондукторная система оплата. В транспорте установлено три коспостера, отвечающих за оплату проезда банковской картой. Наличными можно расплатиться у водителя, для которого специально установят валидатор.