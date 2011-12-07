Постковидная реабилитация в Казани: где пройти и что для этого нужно

В Казани пройти восстановление после коронавирусной инфекции можно как в государственных учреждениях, так и в частных. Но что лучше: частная клиника или городская больница? Куда и когда обращаться, и какие документы необходимы? «КВ» подготовили ответы на эти и многие другие вопросы.

Реабилитация постковидного синдрома: от кормления до интенсивных тренировок

Курс реабилитации постковидного синдрома можно пройти бесплатно по ОМС. Для этого нужно:

Сразу же обратиться к участковому врачу-терапевту по месту жительства. Взять с собой паспорт и полис ОМС. Взять с собой копии выписок из медицинских документов, которые вам выдавались во время лечения. После всего этого врач-терапевт, оценив ваше состояние, выпишет вам необходимое направление: на госпитализацию, на восстановительное лечение, на обследование или на консультацию.

Как рассказали «КВ» в Минздраве РТ, реабилитацию постковидного синдрома рекомендовано проводить в три этапа.

Первый этап медицинской реабилитации постковидного синдрома проводится всем пациентам во временных инфекционных госпиталях. Этап включает в себя нутритивную поддержку (кормление), респираторную реабилитацию, раннюю мобилизацию и ортостатические процедуры. Будут проводиться тренировки для повышения общей физической выносливости и преодоления стресса. За девять месяцев 2021 года медицинская реабилитация на первом этапе была оказана 5537 пациентам, заявили в ведомстве

При наличии медицинских показаний, которые определяются лечащим врачом, пациент направляется на второй этап реабилитации. Он проводится в круглосуточных стационарах трех медорганизаций в Казани, имеющих возможность для проведения реабилитации постковидного синдрома. Здесь будут оцениваться переносимость физических нагрузок, степень одышки и трудности в выполнении повседневных задач. За восемь месяцев 2021 года второй этап медицинской реабилитации прошли 239 пациентов.

По усмотрению лечащего врача, пациент направляется на третий этап медицинской реабилитации. На этой ступени возможно проведение высокоинтенсивных интервальных тренировок в домашних условиях. За восемь месяцев 2021 года третий этап медицинской реабилитации проведен 3429 пациентам, рассказали в Минздраве РТ.

Частные клиники предлагают свой курс реабилитации за 17 тыс. рублей

В Казани медицинская реабилитация после COVID-19 проводится в государственных поликлиниках и в одной частной медицинской организации. Это единственное частное медучреждение в столице Татарстана, рекомендованное Минздравом РТ для прохождения курса реабилитации постковидного синдрома.

Санаторно-курортный комплекс, который находится недалеко от Казани, предлагает реабилитацию по индивидуально разрабатываемым для каждого пациента программам. Как заявили в самом санатории, среди пациентов программа реабилитации постковидного синдрома пользуется большой популярностью. О количестве людей, уже прошедших реабилитацию, в учреждении рассказывать не стали. По информации на сайте санатория, стоимость программы — 2800 рублей в двухместном номере и 3600 рублей за одноместное размещение. Для пенсионеров действует скидка 10%.

Однако в Казани есть другие частные клиники, предлагающие свои программы реабилитации, хоть и не слишком успешно.

В одной из подобных клиник "КВ" рассказали, что со времени разработки их программы реабилитации постковидного синдрома до публикации этой статьи со стороны пациентов не было ни одного обращения. Цена программы — от 17 тыс. рублей.

В другой клинике предлагают лечение постковидного состояния в дневном или круглосуточном стационаре. Применяются фармакологические, физиотерапевтические и психотерапевтические методы терапии. Цена за программу реабилитации на сайте указана не была, а по телефону сообщили, что точная сумма будет известна только после консультации с врачом, которая стоит тысячу рублей.

В третьей частной организации, напротив, сразу указали цену за курс реабилитации постковидного синдрома — 7,5 тыс. рублей. На сайте медучреждения подробно расписана программа восстановления после коронавирусной инфекции. Особо подчеркнуто, что клиника предлагает свой комплекс реабилитации на основе методических рекомендаций Министерства здравоохранения РФ, а также на основе опыта и профессионализма врачей-экспертов учреждения.

Чтобы не испытывать судьбу и доверять свое здоровье клиникам, которых нет в списке Минздрава РТ, где возможно легальное проведение реабилитации постковидного синдрома, обращайтесь к участковому врачу-терапевту по месту своего жительства. Он направит вас в специализированное учреждение, которое имеет лицензию на проведение подобной реабилитации.

«Если клиника предлагает реабилитацию, то она должна иметь на это лицензию»

Частные клиники, чтобы заполучить клиентов, могут много рассказывать о том, какие их программы эффективные и очень нужные. Они могут предлагать различные комплексы по лечению и восстановлению после коронавирусной инфекции и рассказывать о счастливых клиентах, кто полностью доволен работой клиники. Однако люди, проходя лечение постковидного синдрома в медучреждениях без лицензии на это, доверяют здоровье на свой страх и риск, рассказала «КВ» главный специалист по медицинской реабилитации Минздрава РТ Резеда Бодрова.

«Я не могу отвечать за частные учреждения, которые не лицензированы. Комиссия Минздрава не проводила экспертизу работы данных учреждений. Как они проводят реабилитацию, по каким своим методикам — я здесь не могу комментировать. Если это учреждение не лицензировано, я бы не рекомендовала проводить эксперименты на своем здоровье и получать процедуры на свой страх и риск», — сказала медик.

Она подчеркнула, что лицензию по проведению реабилитации постковидного синдрома выдают учреждениям, которые имеют соответствующее оборудование и подготовленные кадры, а также разрабатывают комплексы согласно методическим клиническим рекомендациям Минздрава РФ. Только тогда можно говорить о гарантии получения процедур.

«Клиники могут, например, иметь лицензию только на физиотерапию, тогда у них будут отпускаться только физиотерапевтические процедуры. В таком случае, они должны говорить, что оказывают услуги не по медицинской реабилитации, а по физиотерапии. Это принципиальная разница», — отметила врач.

Врач напомнила: если состояние здоровья человека спустя две-три недели после перенесенной болезни не приходит в норму, если его беспокоит нарушение сна, общая слабость или одышка, а также какие-либо другие симптомы, ему нужно обязательно обратиться к участковому врачу-терапевту.

За время пандемии в Татарстане выявили более 26 тыс. случаев заражения COVID-19. Все переносят болезнь по-разному: кто-то не чувствует никаких симптомов, а кто-то проходит полный курс лечения в больнице и с аппаратом ИВЛ. В целом за весь период в республике выздоровели более 23 тыс. человек. Но очень часто после выздоровления история с ковидом не заканчивается, а наоборот, только начинается.

Сейчас есть много программ диспансеризации, в том числе для перенесших коронавирусную инфекцию, направление на которые дает врач. Обратиться можно и без направления, но тогда помощь будет оказываться на платной основе. Поэтому, самое главное — отслеживать свое здоровье и обращаться в лицензированные медицинские учреждения.