Молодежь Татарстана выиграла более 20 млн рублей на воплощение 61 проекта

В 2018 году молодые люди из Республики Татарстан выиграли 20,35 млн рублей, в рамках форумной кампании Росмолодежи, а также федерального конкурса грантов физическим лицам и молодежным коллективам. Эти средства будут направлены на реализацию 61 проекта.Участие во всероссийских и окружных форумах Росмолодежи приняло 379 татарстанцев.Гранты среди детских и молодежных общественных объединений также получили 24 республиканские организации для реализации 78 проектов. На поддержку молодежных инициатив было направлено 18,4 млн рублей.Кроме того, в 2018 году Федеральное агентство по делам молодежи опубликовало итоговый рейтинг эффективности органов исполнительной власти, реализующих молодежную политику. Республика Татарстан была признана лидером в РФ по реализации молодежной политики.