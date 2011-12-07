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Казань вошла в тройку лучших по количеству призеров школьных олимпиад

В прошлом учебном году в региональном этапе федеральных школьных олимпиад приняли участие 1030 казанских учащихся.

Столица РТ вошла в тройку лучших по количеству призеров школьных олимпиад. В прошлом учебном году в региональном этапе федеральных школьных олимпиад приняли участие 1030 казанских учащихся. Победителями и призерами стало больше половины из них. Благодаря таким успешным показателям по количеству призеров среди городов-миллионников Казань уверенно держится на третьем месте в стране, уступая лишь Москве и Санкт-Петербургу, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

В связи с этим примечателен рейтинг конкурентоспособности выпускников российских школ, составленный по итогам 2020 года агентством RAEX. Согласно его результатам, в число лучших в 2020 году вошли 12 школ Казани. А лицей №131 стал первым в топ-20 лучших школ Приволжского федерального округа. 

КВ
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