За нарушение санитарных правил в Челнах закрыли пять кафе

В Набережных Челнов за нарушение санитарных правил закрыли пять кафе. По решению суда заведения общепита не смогут обслуживать клиентов от 20 до 40 дней.

По сообщению и. о. начальника территориального отдела Роспотребнадзора Лемузы Нафигуллиной, протоколы за несоблюдение противоэпидемических мер были составлены не только на управляющих кафе. Также нарушителями стали руководство транспортного объекта ООО «Пассажирские перевозки» и «должностное лицо 31 школы».

На данный момент на рассмотрении находятся еще шесть протоколов об аналогичных нарушениях.