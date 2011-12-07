Примерно 1200 тонн чак-чака ежегодно вывозят туристы из Татарстана. Об этом интересном факте, а также о кулинарных традициях татарского народа, секретах национальной татарской кухни рассказывается в анимационном фильме «Еда татар», который выпустил Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ.

В пятиминутном мультфильме можно узнать о традиционном татарском застолье – «аш», одну из многочисленных легенд о том, как и когда появился чак-чак, почему все так любят эчпочмаки, какой вклад в развитие и популяризацию татарской кухни внес известный французский писатель и гурман Александр Дюма и многое другое, сообщает пресс-служба Института истории им. Ш. Марджани АН РТ.