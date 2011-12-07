Нина Шимина: Выплаты в 10 тыс. рублей на ребёнка достаточно на сборы его в школу

При подготовке детей к школе для родителей самым затратным месяцем считается август, поэтому выплаты в 10 тыс. рублей семьям, у которых есть шестилетние дети, станут хорошим подспорьем. Таким мнением с корреспондентом «Казанских ведомостей» поделилась председатель Молодежного парламента при Госсовете РТ Нина Шимина.

«Когда мы проводим исследование в сообществе мам, которое я возглавляю, женщины отмечают, что в июне и июле они копят не на отпуск, а на то, чтобы в августе собрать ребёнка в школу. Самый затратный месяц для родителей — это август. Этот месяц действительно материально сложный, потому что ребёнку, даже если он не идёт в школу, нужно купить [к новому сезону] одежду, а к школе — форму, канцтовары. Дети быстро растут, нужно покупать обувь, а если занимаются спортом, то ещё и кроссовки, все это выливается в круглую сумму. И это подспорье в 10 тыс. рублей, кто-то говорит, что оно небольшое, но, на мой взгляд, его вполне хватает для того, чтобы собрать одного ребёнка в школу», — сказала Шимина.

Она отметила, что даже если ребёнок не идет в школу, в шесть лет у него могут быть подготовительные курсы к ней, а эти курсы в данный момент платные.

«Если говорить о том, каких ещё мер не хватает семьям с детьми, то я считаю, что подготовительные курсы к школе должны быть бесплатными», — заключила Нина Шимина.

Напомним, Президент страны Владимир Путин подчеркнул, что семьи с шестилетними детьми должны получить единовременную выплату, даже если эти дети сейчас в школу не пойдут.