Российские семьи с шестилетними детьми получат «путинскую» выплату

Семьи с шестилетними детьми должны получить единовременную выплату, даже если эти дети сейчас в школу не пойдут. Об этом на прямой линии сказал Президент РФ Владимир Путин.

«Обращаю внимание родителей, это разовая выплата, поэтому те деньги, которые будут получены в этом году (даже если ребенок не пойдёт в этом году школу) нужно использовать на его подготовку к ней и какие-то вещи приобрести заранее», — сказал глава государства.

Путин также выразил уверенность система подачи заявлений на «семейные» выплаты беременным и родителям, воспитывающим детей в одиночку, выдержит. Он отметил, что из бюджета на выплаты будут направлены 46 млрд рублей

«В следующем году будет чуть больше. Мы не видим проблем», — сказал Президент.

«Выдержит. Всё получится. В первый год по беременным, и на вторую категорию — 46 млрд рублей. В следующем году будет чуть больше. Мы не видим проблем», — сказал Путин.

Напомним, ранее Путин объявил, что в августе этого года начнется перечисление единовременных выплат в 10 тыс. рублей семьям с детьми в возрасте от 7 до 18 лет.