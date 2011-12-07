Волынец о выплатах семьям с 6-летними детьми: Надеемся на добросовестность родителей

Выплаты по 10 тыс. рублей, которые получат семьи с шестилетними детьми будут потрачены родителями с умом и пойдут на благо малышей. Таким мнением в беседе с корреспондентом «Казанских ведомостей» поделилась Уполномоченный по правам ребенка в РТ Ирина Волынец.

«Это замечательно, что выплаты будут даже тем детям, которые в школу не пойдут, предполагается, что родители сами будут распределять эти средства, и они, конечно, пойдут на благо ребёнка. Вряд ли родители им [детям 6 лет ,которые не идут в школу в этом году] сейчас будут покупать школьную форму. Но эти деньги не подотчётные, потому что расчёт идёт на добросовестность самих родителей и то, что они распределят эти средства надлежащим образом», — отметила Волынец.

Ранее председатель Молодежного парламента при Госсовете РТ Нина Шимина предложила сделать подготовительные курсы для шестилетних детей бесплатными.

Напомним, Президент страны Владимир Путин подчеркнул, что семьи с шестилетними детьми должны получить единовременную выплату, даже если эти дети сейчас в школу не пойдут.