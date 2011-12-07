Класс в казанской гимназии №175, где погибли дети, переоборудовали в свободную зону

Класс 175-й гимназии, в котором погибли дети во время вооруженного нападения, переоборудовали в многофункциональное пространство. Об этом журналистам рассказала помощник Президента Татарстана Наталия Фишман-Бекмамбетова.

«Трансформированы зоны, в которых произошла трагедия. Там нет учебных классов, изменена конфигурация помещений, ширина помещения. То есть убрана стена между классами и напротив для того, чтобы это пространство не напоминало то, в котором произошла трагедия, ни педагогическому коллективу, ни учащимся», — сказала Фишман-Бекмамбетова.

Сегодня изменения в 175-й школе оценил Президент РТ Рустам Минниханов. В образовательном учреждении полностью трансформировали внешний облик и провели капитальный ремонт после нападения, произошедшего 11 мая этого года.