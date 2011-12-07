Завтра будет работать «горячая линия» для призывников

Завтра, 1 октября, сразу же в первый день нынешнего осеннего призыва, в аппарате Уполномоченного по правам человека в Республике Татарстан будет действовать телефонная «горячая линия» по вопросам призыва на военную службу для призывников и их родителей «Защита прав граждан при призыве», сообщает пресс-служба ведомства.

Отвечать на поступившие вопросы жителей Татарстана будут представители Уполномоченного по правам человека в Республике Татарстан, а также Военного комиссариата РТ и Адвокатской палаты Республики Татарстан. Специалисты, юристы дадут необходимые разъяснения и комментарии, проконсультируют по спорным вопросам, в том числе, например, об условиях отсрочки от призыва, как самих призывников, так и их родителей.

Практика подобных «горячих линий» показывает, что одной из причин нарушения прав граждан, проходящих военную службу по призыву или готовящихся к прохождению процедуры призыва, является незнание этими молодыми людьми законодательства, регулирующего вопросы прохождения военной службы, а также слабая информированность о своих правах и способах защиты.

Телефон «горячей линии»: (843) 236-00-71.

Кроме того, в этот день, 1 октября, можно будет направить свои вопросы, касающиеся призыва в армию, в WhatsApp по номеру телефона +7 (939) 345-37-50.

Время консультации: с 9.00 до 17.00, уточняют организаторы «призывной» линии.