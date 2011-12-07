В Татарстане с эконарушителями борются с помощью фотоловушек и видеорегистраторов

В Татарстане с эконарушителями борются с помощью IT-технологий — фотоловушек и видеорегистраторов, сообщил глава минэкологии РТ Александр Шадриков.

«С помощью фотоловушек ведется дистанционный мониторинг окружающей среды, что позволяет привлекать нарушителей природоохранного законодательства к административной ответственности. В целях исключения коррупционных проявлений применяются видеорегистраторы, которые крепятся на форме госинспектора. Прибор ведет запись разговора с нарушителями природоохранного законодательства», — пояснил глава ведомства.

Инспекторы также пользуются мобильными автоматизированными рабочими местами с функцией оформления документов и распечатки на беспроводном принтере.

По данным на сегодняшний день, комплекс «Эконадзор» помог экологам составить 61% протоколов и вынести 75% постановлений. Чтобы контролировать и предотвращать факты коррупции министерство ввело номерные бланки протоколов.