Общественные советы делают решения властей открытыми

Чего не хватает в культурной жизни республики? Какие приоритетные задачи должны стоять перед сферой культуры? Как можно улучшить работу музеев, театров, концертных залов, библиотек? Мнениями по этим и другим вопросам могут поделиться татарстанцы на портале госуслуг. Все предложения поступают в Общественный совет при Министерстве культуры РТ, там они анализируются экспертами. Общественный совет был создан в рамках реализации пилотного проекта по публичному формированию целей и задач исполнительных органов государственной власти РТ и общественному контролю за их исполнением. Вместе с Министерством культуры РТ в пилотном проекте принимают участие Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ, Министерство образования и науки РТ, Министерство здравоохранения РТ.Как рассказал на итоговом заседании Общественного совета при Министерстве культуры РТ его председатель Марсель Таишев, подобные общественные советы - это новое явление в нашем обществе. Они призваны сделать более открытыми решения, которые принимает власть в разных сферах нашей жизни, в том числе и в культуре. Руководитель Департамента Президента Республики Татарстан по вопросам внутренней политики Александр Терентьев отметил, что татарстанцы активно участвовали в опросе на определение приоритетных целей и задач социальных ведомств. На портал госуслуг поступило 22 тысячи заполненных анкет. Интересно, что одним из лидеров народного голосования стал пункт анкеты «Внедрение бонусной системы в ценовую политику учреждений культуры при их посещении семьями». Значит, необходимо работать в этом направлении.Министр культуры РТ Ирада Аюпова подчеркнула, что важная задача Общественного совета - повысить сопричастность, заинтересованность граждан в развитии своего общества. Особое внимание будет уделяться теме воспитания подрастающего поколения, интеграции культурных проектов в систему образования. - Было много предложений по улучшению работы в культурной сфере. Опрос показал, что люди неравнодушно относятся к проблемам культуры, образования. Например, поступило много предложений о том, что необходимо повысить доступность музеев для школьников, - рассказала советник председателя Молодежного правительства РТ по вопросам культуры, руководитель молодежной секции Творческого союза художников России в РТ Екатерина Манько. - Да, музеи организуют разные акции для детей, во время которых можно бесплатно познакомиться с их экспозициями. Но нужно искать и другие формы привлечения детей в музеи, и работа над этим ведется.