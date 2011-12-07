Татарстанцы смогут принять участие в Тотальном тесте «Доступная среда»

Тест можно пройти 3 декабря дистанционно во всех субъектах Российской Федерации при поддержке Общероссийского народного фронта. По итогам теста будут сформированы мероприятия по повышению уровня доступности социальных, культурных, спортивных и других объектов и услуг.

Пройти тест можно из любой точки России на официальной странице проекта по ссылке: http://edu.rirportal.ru/total-test/.

Для участия необходимо пройти регистрацию на официальном сайте проекта http://edu.rirportal.ru/total-test/. Участникам, зарегистрировавшимся до 3 декабря 2020 года, придет ссылка на личный кабинет, где и можно будет пройти тест 3 декабря.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ.