Врачи БСМП Челнов провели высокотехнологичную операцию на сердце без большого разреза

Врачи БСМП Набережных Челнов провели высокотехнологичную операцию на сердце без большого разреза — заменили клапан при помощи аппарата, создающего искусственное кровообращение. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава РТ.

В больницу поступил экстренный пациент с сужением аортального клапана и сердечной астмой. Клапан у челнинца был меньше нормы в пять раз. Сердце не справлялось с перекачкой крови и перестало нормально работать. Замена клапана на протез — было единственным выходом.

«При помощи специального баллона и катетера увеличили клапан сердца и восстановили нормальный ток крови, помогая сердцу сокращаться более эффективно. После процедуры пациента отпустили домой, но позже его состояние ухудшилось, и нарастание сердечной астмы стало причиной для экстренного оперативного вмешательства», — пояснили в ведомстве.

Операцию курировал кандидат медицинских наук Дмитрий Зверев. Уникальность операции заключается в том, что она позволяет не терять время и подготовить пациента к процедуре за несколько часов.

Подобная операция в БСМП практикуется второй раз. Технологию операции разработали врачи клиники.