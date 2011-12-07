Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Врачи БСМП Челнов провели высокотехнологичную операцию на сердце без большого разреза

Пациенту заменили сердечный клапан через маленький прокол в бедре.

Врачи БСМП Набережных Челнов провели высокотехнологичную операцию на сердце без большого разреза — заменили клапан при помощи аппарата, создающего искусственное кровообращение. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава РТ.

В больницу поступил экстренный пациент с сужением аортального клапана и сердечной астмой. Клапан у челнинца был меньше нормы в пять раз. Сердце не справлялось с перекачкой крови и перестало нормально работать. Замена клапана на протез — было единственным выходом.

«При помощи специального баллона и катетера увеличили клапан сердца и восстановили нормальный ток крови, помогая сердцу сокращаться более эффективно. После процедуры пациента отпустили домой, но позже его состояние ухудшилось, и нарастание сердечной астмы стало причиной для экстренного оперативного вмешательства», — пояснили в ведомстве.

Операцию курировал кандидат медицинских наук Дмитрий Зверев. Уникальность операции заключается в том, что она позволяет не терять время и подготовить пациента к процедуре за несколько часов.

Подобная операция в БСМП практикуется второй раз. Технологию операции разработали врачи клиники.

КВ
Лента новостей