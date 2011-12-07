Как мирно ужиться с летящими звездами?

Как ваша квартира в этом году может помочь вам привлечь в дом счастье, здоровье, любовь и достаток? Какие сектора в доме будут наиболее благоприятными, а какие, наоборот, могут привнести в жизнь всевозможные проблемы, неурядицы? Как активировать влияние хороших секторов и погасить негативное воздействие секторов плохих? Об этом мы попросили рассказать специалиста по фэн-шуй, дизайнера интерьеров, члена Гильдии архитекторов и дизайнеров РТ Елену Колесникову.Ловушка для разрушительной энергии Пятерки и Двойки- Елена, как определить, какие сектора в квартире в год Кабана будут благоприятными, а какие нет?- Для начала надо нарисовать план своей квартиры и определить на нем направления сторон света. Это делается просто при помощи обычного компаса. По науке фэн-шуй атмосферу в доме определяют летящие звезды. Каждый год к нам прилетают 9 годовых звезд. 9 звезд - 9 разных энергий, и каждая звезда занимает определенный сектор квартиры. Представьте, к вам в гости на целый год приехали 9 человек. У каждого свой характер, темперамент, свои интересы, желания, и с каждым гостем надо постараться найти общий язык, чтобы проживание на одной территории не доставило вам неудобства и дискомфорта.- Какие из этих гостей наиболее опасные и где они поселятся в 2019 году?- Есть две звезды, на которые необходимо обратить особое внимание. Это звезда разрушения 5. Звезду Пятерку называют «33 несчастья». В этом году она прилетает на юго-запад. В юго-западном секторе квартиры нельзя делать ремонт, что-то прибивать, перестраивать, шуметь. Вообще, старайтесь как можно меньше времени проводить в этом секторе, чтобы не будить лихо. В 2019 году на юго-западе лучше не спать, не работать. Особенно это важно для самой старшей женщины в доме, потому что юго-запад - это место силы женщины.- Как защититься от разрушающего влияния Пятерки?- Звезда 5 - это земляная стихия. А землю истощает металл, он смягчает ее тяжелое влияние. Поэтому разместите в юго-западной комнате любые металлические предметы, даже гантели, штангу, если у вас дома кто-то занимается спортом.Можно повесить металлическую музыку ветра с шестью полыми металлическими трубочками и металлической подвеской.Уберите все вещи розового, красного, оранжевого, коричневого цвета и других земляных оттенков, потому что они могут активировать Пятерку.Но главная ловушка для разрушительной энергии Пятерки - большая емкость воды с солью. Насыпьте в ведро или пятилитровый баллон два килограмма обычной соли, залейте соль водой и положите в этот раствор 7 монет - 6 желтых, одну белую. Воду надо будет периодически менять.- А вторая опасная звезда?- Это звезда 2. Двойка в этом году прилетает на северо-восток. Она не такая агрессивная, как Пятерка, но с ней тоже надо быть предельно острожным. Особенно тем, у кого есть хронические заболевания. Если у вас в северо-восточном секторе квартиры стоит кровать, ее однозначно лучше передвинуть или переставить в другое место. Двойка так или иначе заставит вспомнить о том, что пора заняться своим здоровьем. Не доводите ситуацию до крайности. Лучше пройдите профилактический осмотр, проконсультируйтесь с врачом по проблемам, которые вас волнуют, уделяйте больше внимания себе, переходите на правильное питание. Стихия Двойки, как и у Пятерки, земляная, поэтому и защита такая же, как от Пятерки: больше металла, соляная ловушка.Звезды, не забывайте, что вы в гостях!- Каких гостей ждать в других секторах квартиры?- На юго-восток прилетает металлическая Семерка. Она может привести к судебным разбирательствам, скандалам. Защита - закрытый баллон с водой. Можно в этот сектор поставить в вазу с водой три бамбука. Уберите с юго-востока керамические предметы, так как керамика - это земля, а земля подпитывает металл.На юг прилетает Тройка. У нее тоже беспокойный характер, она любит поспорить, повздорить, поконфликтовать. Старайтесь не располагать в этом секторе активную воду - фонтан, аквариум, чтобы не будить Тройку.На востоке в 2019 году поселится Шестерка. Эта звезда помогает в карьере, покровительствует лидерам. В этом секторе хорошо поставить рабочий стол, особенно руководителям.Восток - сектор семьи, отношений. Лидерские качества Шестерки могут усложнить выстраивание отношений, потому что никто не захочет уступать. Опасность кроется для самой старшей женщины в доме. Именно на нее придется основной удар. То есть надо быть предельно аккуратным и тактичным в отношении бабушек, мам.В центре квартиры поселится Восьмерка - звезда процветания. Она дарит благополучие, денежную удачу. Восьмерка поможет тем, кто предпринимает реальные шаги к осуществлению своей мечты. Для усиления положительного воздействия Восьмерки можно поставить в этом секторе свою фотографию.На запад прилетает Единица. Тоже очень хорошая звезда, символизирующая мудрость и интеллект. Она способствует учебе, получению новых знаний.Не дайте мужчине «расплавиться»Северо-западный сектор на целый год станет местом обитания огненной звезды 9. Девятка - звезда будущего благополучия. Если вы перенесете свое рабочее место в этот сектор, то ваши проекты принесут вам успех. Девятка активируется деревом. Здесь можно поставить денежное дерево, расположить какие-то деревянные предметы.Но будьте осторожны! Северо-запад - место силы мужчины, стихия этого сектора - металл. То есть огненная Девятка будет плавить металл, и мужчина, который проводит много времени в этом секторе, может стать безынициативным, вялым, «расплавленным», может начать злоупотреблять алкоголем. Лекарство от сильного влияния стихии огня - керамические предметы. Можно поставить на северо-западе керамические цветочные горшки с землей, но без растений. Земля утихомирит чрезмерную силу огня.На севере будет гостить звезда 4. Четверка - звезда учебы, литературы и романтики. Сектор можно использовать для улучшения отношений между супругами. Стихия Четверки - дерево. Дерево растет за счет воды, поэтому, чтобы усилить положительное влияние Четверки, нужно подпитывать его водой: установите в этом секторе фонтанчик, аквариум или картину, фотографию с изображением воды.- Что делать, если хорошая звезда прилетела в ванную или туалет?- В ванной, туалете, кладовках активации не проводятся - это одно из правил фэн-шуй. В темноте и тишине энергия засыпает. Чтобы она не застаивалась, не заснула, можно иногда в кладовке включать свет, вентилятор.- План многих квартир представляет собой букву «г» или другую сложную фигуру. Получается, что некоторые сектора в квартире просто отсутствуют...- В этом случае надо нарисовать план любой комнаты, сориентировать его по сторонам света, определить хорошие сектора и активировать их в этой комнате.